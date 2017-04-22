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  3. 22 Nisan 2017 13:20

Deniz görmemiş çocuklara 23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında BAU’lu yelkenciler, Türkiye ve dünyanın farklı şehirlerinde yaşayıp daha önce hiç deniz görmeyen çocukları İstanbul’da yelken sporuyla buluşturuyor.

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Bestler-Dereler bölgesinde kobralar teröristlerin kabusu oldu
Bestler-Dereler bölgesinde kobralar teröristlerin kabusu oldu
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"Hz. Peygamberi sanatla anlatmak" sempozyumu
"Hz. Peygamberi sanatla anlatmak" sempozyumu
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SOLOTÜRK'ten görevi devraldılar
SOLOTÜRK'ten görevi devraldılar
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23 Nisan çocuk zinciri havadan görüntülendi
23 Nisan çocuk zinciri havadan görüntülendi
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Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda sıcak görüntüler
Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda sıcak görüntüler
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Taksici kapkaççıyı böyle durdurdu
Kapkaççı bu sefer sert kayaya çarptı ! O anlar kamerada