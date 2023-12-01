  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deniz kenarında fotoğraf çektiren Rus model ölümden döndü

Deniz kenarında fotoğraf çektiren Rus model ölümden döndü

Güncelleme:

Rus model Kate Loshkareva, deniz kenarında fotoğraf çektirirken dalgalara kapıldı. Kayalıklara çarparak yaralanan modelin yaşadığı talihsiz kaza kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada
Denizde kaybolan liseli gençten acı haber
Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor!
Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında
Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada
Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat
Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu
Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon seferleri başlıyor
İstanbul'da yangın! Mahsur kalanları komşuları kurtardı