Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz kenarında fotoğraf çektiren Rus model ölümden döndü Deniz kenarında fotoğraf çektiren Rus model ölümden döndü 01 Aralık 2023 Cuma Saat: 12:55 Güncelleme: 01 Aralık 2023 Cuma 12:55 Rus model Kate Loshkareva, deniz kenarında fotoğraf çektirirken dalgalara kapıldı. Kayalıklara çarparak yaralanan modelin yaşadığı talihsiz kaza kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6569ada5b375a87d55009013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada Denizde kaybolan liseli gençten acı haber Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor! Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon seferleri başlıyor İstanbul'da yangın! Mahsur kalanları komşuları kurtardı