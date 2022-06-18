Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP

Akdeniz sahillerindeki plajlarda yaz aylarında alınan tüm önlemlere rağmen "rip" akıntısı can almaya devam ederken, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulundu.

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