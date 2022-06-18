Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 11:00 Akdeniz sahillerindeki plajlarda yaz aylarında alınan tüm önlemlere rağmen "rip" akıntısı can almaya devam ederken, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ad8623044f353fb3362023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz! Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber Cumhuriyet tarihine geçecek protesto: Bozuk yoldaki çukurlara ağaç diktiler Bakan Nebati'nin gözleri yine ışıl ışıl: ''Gücümüz yetmezse Erdoğan var'' TELE1’in borçları ödendi Mehmet Metiner - Bülent Arınç restleşmesine Bahçeli de dahil oldu CHP'li Yıldırım Kaya selin vurduğu Ankara'nın Akyurt ilçesini ziyaret etti