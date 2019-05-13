  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Mayıs 2019 18:25

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı Doğu Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatta belirlenen hedefler başarıyla imha edildi. Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 Akdeniz etabı devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 kapsamında Doğu Akdeniz’de milli olarak üretilen Şimşek isimli...

Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
YSK, CHP ve İYİ Parti’nin başvurusunu reddetti
YSK, CHP ve İYİ Parti’nin başvurusunu reddetti
Video Galeri
İstanbul’da dehşet: Polisiz diyerek gasp ettiler
İstanbul’da dehşet: "Polisiz" diyerek gasp ettiler
Video Galeri
Pilot inanılmazı başardı
Pilot inanılmazı başardı
Video Galeri
Salebin kilosu bu sene 1000 TL
Salebin kilosu bu sene 1000 TL
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM