Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi
13 Mayıs 2019 18:25
Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı Doğu Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatta belirlenen hedefler başarıyla imha edildi. Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 Akdeniz etabı devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 kapsamında Doğu Akdeniz’de milli olarak üretilen Şimşek isimli...