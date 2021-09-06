  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deniz salyası bitti sanıyoruz ama... Bu görüntüler Marmara'nın derinliklerinden geldi!

Deniz salyası bitti sanıyoruz ama... Bu görüntüler Marmara'nın derinliklerinden geldi!

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nin dibinde etkili olan müsilajın görüntülerini paylaşarak sorunun hala devam ettiğini hatırlattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Plajda büyük patlama: 7 yaralı var!
Yola çıkaracaklar dikkat! Trafikte ''yüz yüze eğitim'' yoğunluğu başladı
Afgan kadınlar sokağa indi! Taliban biber gazıyla müdahale etti
Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti
Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket
Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti
İstanbul'da fabrikada yangın
Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş