Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz salyası bitti sanıyoruz ama... Bu görüntüler Marmara'nın derinliklerinden geldi! Deniz salyası bitti sanıyoruz ama... Bu görüntüler Marmara'nın derinliklerinden geldi! 06 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 08:00 Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nin dibinde etkili olan müsilajın görüntülerini paylaşarak sorunun hala devam ettiğini hatırlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6135a06485053f7b6c464eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Plajda büyük patlama: 7 yaralı var! Yola çıkaracaklar dikkat! Trafikte ''yüz yüze eğitim'' yoğunluğu başladı Afgan kadınlar sokağa indi! Taliban biber gazıyla müdahale etti Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti İstanbul'da fabrikada yangın Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş