Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 17:31 Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665dd3aa2e9449c9810fe857" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kardeşlerin kavgasında kan aktı Denize tonlarca mazot sızdı; 12 milyon 600 bin TL ceza kesildi Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçaran Çiller'in tabutuna omuz verdi İstanbul'da boya fabrikasında yangın 3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise... İstanbul'da drift maganasının sonu bu oldu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi