Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi’nde kurtarıldı
28 Ağustos 2019 16:05
Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi’nde kurtarıldı
Ukrayna’da bir kadın, deniz yatağında uyuyakalıp Azak Denizi açıklarına kadar sürüklenince sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ukrayna’da bir kadın, ailesiyle beraber Kherson Bölgesindeki turistik Genicheskaya Gorka kentinde tatile çıktı. Dün akşam saatlerinde deniz yatağıyla suya açılan kadın uyuyakaldı ve bir süre sonra dalgalar, hiçbir şeyden habersiz şekilde uyuyan kadını...