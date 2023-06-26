Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz yatağında uyuyakalınca 4 mil açığa sürüklendi Deniz yatağında uyuyakalınca 4 mil açığa sürüklendi 26 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 16:50 Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde deniz yatağında uyuyakalan bir kişi, 4 mil açıkta bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6499979e4172c37cff375573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa'da iğrenç olay! Çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı ''Yüzen ahır'' vatandaşı isyan ettirdi Marmaray da bayramda ücretsiz Dolandırıcıların ''bayram tuzağı'' bu oldu! Bodrum'da fuhuş operasyonu: 19 kadın kurtarıldı! İzmir'de konser öncesi kan aktı: Ölü ve yaralılar var İETT şoförlerinin baltalı kavgası kamerada Pegasus'un yolcu uçağında ortalık bir anda karıştı Trakya'da büyük yangın! 90 dönümlük tarla kül oldu