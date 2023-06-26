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  4. Deniz yatağında uyuyakalınca 4 mil açığa sürüklendi

Deniz yatağında uyuyakalınca 4 mil açığa sürüklendi

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde deniz yatağında uyuyakalan bir kişi, 4 mil açıkta bulundu.

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