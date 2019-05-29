  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Mayıs 2019 14:55

Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi göz doldurdu

Akdeniz’de 18 ülkenin katılımıyla devam eden Kurtaran-2019 Davet Tatbikatı’nın tıbbi safhasında, Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi başarısıyla göz doldurdu. DTKYT ve PAK timleri tarafından denizaltında kurtarılan yaralılar, yüzen bir hastaneye dönüşebilen TCG Alemdar’da tedavi edildi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve Kuzen Deniz Saha Komutanlığı yönetimi ve...

Video Galeri
Soylu: ''Bayram'da yola çıkacaklara sürprizimiz var''
Soylu: ''Bayram'da yola çıkacaklara sürprizimiz var''
Video Galeri
Bayana niye küfür ediyorsun?” diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldı
"Bayana niye küfür ediyorsun?” diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldı
Video Galeri
Aldatılan kadının intikamı ! Kocasına çırılçıplak şehir turu attırdı
Aldatılan kadının intikamı ! Kocasına çırılçıplak şehir turu attırdı
Video Galeri
Temel kazısından tarih çıktı
Temel kazısından tarih çıktı
Video Galeri
Jandarmadan sahte belge operasyonu
Jandarmadan sahte belge operasyonu
Video Galeri
Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM