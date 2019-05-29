Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi göz doldurdu
29 Mayıs 2019 14:55
Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi göz doldurdu
Akdeniz’de 18 ülkenin katılımıyla devam eden Kurtaran-2019 Davet Tatbikatı’nın tıbbi safhasında, Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi başarısıyla göz doldurdu. DTKYT ve PAK timleri tarafından denizaltında kurtarılan yaralılar, yüzen bir hastaneye dönüşebilen TCG Alemdar’da tedavi edildi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve Kuzen Deniz Saha Komutanlığı yönetimi ve...