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  3. 01 Temmuz 2017 15:15

Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91’inci yıldönümü sebebiyle DenizTemiz Derneği/ TURMEPA dalgıçları Boğaz’ın derin sularına dalarak deniz dibinde temizlik yaptı.

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5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
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Bıçaklarla hastaneyi bastılar
Bıçaklarla hastaneyi bastılar
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Kadıköyde dev ağaç insanların üzerine devrildi
Kadıköyde dev ağaç insanların üzerine devrildi
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Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
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Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
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Eşini döve döve, dışkı yedirdi
Eşini döve döve, dışkı yedirdi