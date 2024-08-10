Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde 4 kez hortum çıktı Denizde 4 kez hortum çıktı 10 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 15:41 Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde sabah saatlerinden itibaren 4 kez hortum çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b7600d6685a214ac0b4fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Dehşet anları kamerada Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da korkutan manzara Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada İstanbul'da 13 katlı apartmanda yangın paniği: Alevler çatıyı, dumanlar gökyüzünü sardı Yük gemisinde şiddetli patlama