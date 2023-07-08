Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar 08 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:55 Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize girip boğulma tehlikesi geçiren ve 1 saat boyunca su yüzeyinde kalmayı başaran 3 genç deniz polisi tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a9085c98f5885d0e494343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de tren kazası! Yaralılar var Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı Asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı: 5 yaralı Bunu da gördük! Vergiden kaçış kuyruğu! 1971 model efsaneyi garajdan çıkardı! Milyonlarca TL teklif ettiler ama kabul etmedi! Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada!