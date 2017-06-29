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  3. 29 Haziran 2017 20:15

Denizde erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu.

Video Galeri
Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu
Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu
Video Galeri
Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı
Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı
Video Galeri
Beyzbol sopalı zafer pozu
Beyzbol sopalı zafer pozu
Video Galeri
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Video Galeri
Samsunda yürek burkan kaza
Samsunda yürek burkan kaza
Video Galeri
Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı
Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı