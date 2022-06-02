Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde erkek cesedi bulundu Denizde erkek cesedi bulundu 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 12:30 Bartın'da sahildeki kayalıkların yakınında erkek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6298835115c181791b2b165b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yol çöktü Kangal köpeği, ayıyı böyle kovaladı Beylikdüzü'nde tacizciye meydan dayağı İstanbul'da boyacıya taciz dayağı İstanbul'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza kamerada İstanbul'da dehşet! Küfür tartışması kanlı bitti; restoranı taradı Bu kapı kabusa açıladı: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti İstanbul'da tekne yangını! Evli 2 kişi son anda kurtuldu Ümit Özdağ’dan Meral Akşener’e açık çağrı