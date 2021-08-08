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  4. Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarptığı 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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