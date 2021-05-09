Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti. Olay, ABD'nin Havai eyaletinde meydan geldi. Ailesiyle plaja giden küçük çocuk, kendisine yaklaşan köpek balığını fark etti.

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