Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti 09 Mayıs 2021 Pazar Saat: 23:41 Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti. Olay, ABD'nin Havai eyaletinde meydan geldi. Ailesiyle plaja giden küçük çocuk, kendisine yaklaşan köpek balığını fark etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609848e16706e1648a7be333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı Anneler Günü'nde kahreden olay! Saadet Partisi'nden bir video daha: ''Pandemi otel'' Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum Otoyolda kadına şiddet anları kamerada! Otomobil yokuş aşağı kaydı, facianın eşiğinden dönüldü! Alaşehir Çayı siyah akıyor Çizgi film furyasına Sağlık Bakanlığı da Çılgın Hırsız paylaşımıyla katıldı!