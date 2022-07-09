Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde kabus! Dev gemi balıkçı teknesini böyle ezdi Denizde kabus! Dev gemi balıkçı teknesini böyle ezdi 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 13:40 Atlas Okyanusu'nda 2 balıkçı teknesinin arasına gerilen ağın ortasından geçerek ağı koparan kuru yük gemisi balıkçı teknesini de altına alarak parçaladı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c95b15076944525a6e1e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu çılgınlığı yaparken, hayatının hatasını yaptığının farkında değildi... Hipodrom fena karıştı! Seyisler birbirine girdi Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman Bodrum'a tatilci akını! Tam onbinlerce araç giriş yaptı Kalp krizi geçirmekten korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı AK Partili isim paylaştı: ''Vatandaşa mazot vermiyorlar!'' NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı