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  4. Denizde kabus! Dev gemi balıkçı teknesini böyle ezdi

Denizde kabus! Dev gemi balıkçı teknesini böyle ezdi

Atlas Okyanusu'nda 2 balıkçı teknesinin arasına gerilen ağın ortasından geçerek ağı koparan kuru yük gemisi balıkçı teknesini de altına alarak parçaladı

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