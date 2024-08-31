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  4. Denizde kaybolan gencin cesedi günler sonra bulundu

Denizde kaybolan gencin cesedi günler sonra bulundu

İstanbul Sarıyer'de batan teknedeki E.E., denizde kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 11. gününde kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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