Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:50 ABD'nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle denize açıldıkran sonra kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0be6b95518556c173ffe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Ev sahibinden kiracısına ''yok artık'' dedirten tuzak Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Güpe gündüz akıl almaz hırsızlık anı kamerada Enkaza dönen ilimizdeki deprem konutlarının son hali görüntülendi Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı! Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü