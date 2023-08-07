  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı

Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı

Güncelleme:

ABD'nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle denize açıldıkran sonra kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk
Ev sahibinden kiracısına ''yok artık'' dedirten tuzak
Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi
Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Güpe gündüz akıl almaz hırsızlık anı kamerada
Enkaza dönen ilimizdeki deprem konutlarının son hali görüntülendi
Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı!
Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü