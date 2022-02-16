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Denizde yüzerken köpekbalığına yem oldu! Kan donduran görüntüler

Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunan bir plajda denize giren adam, köpekbalığı saldırısına uğradı. Korku filmlerini aratmayan olay kameraya yansıdı.

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