Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde yüzerken köpekbalığına yem oldu! Kan donduran görüntüler Denizde yüzerken köpekbalığına yem oldu! Kan donduran görüntüler 16 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 17:35 Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunan bir plajda denize giren adam, köpekbalığı saldırısına uğradı. Korku filmlerini aratmayan olay kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620d0bafa762c04c635f9e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın Taksi şoförü testereyle dehşet saçtı Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir'' ''Edep'' çıkışı yapan Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video gündem oldu Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti! Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez ''Bilal'in BMW'yi nasıl aldığını'' açıkladı Ünlü anketçi Erdoğan giderse ne olacağını açıkladı! Doların vereceği tepkiyi de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu böyle selamlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de gençlerle sohbet etti