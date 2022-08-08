Anasayfa Video Galeriler Gündem Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda 08 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 10:45 Yalova'da arkadaşlarıyla denize giren bir genç, balıklama atlamak isterken dibe çakılınca omurgasını kırdı. 24 yaşındaki genç 51 gündür yoğun bakımda ölüm/kalım mücadelesi veriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f0bf1d9087da18401eda33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Market çalışanı hırsızları, hırsızlığa kalkıştıklarına pişman etti Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı Barlar sokağında ortalık savaş alanına döndü! Plajda 2 tacizciye öldüresiye dayak! İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta Giresun'da sel! '' Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı! Çanakkale’de orman yangını