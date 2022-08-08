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Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda

Yalova'da arkadaşlarıyla denize giren bir genç, balıklama atlamak isterken dibe çakılınca omurgasını kırdı. 24 yaşındaki genç 51 gündür yoğun bakımda ölüm/kalım mücadelesi veriyor.

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