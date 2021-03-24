Anasayfa Video Galeriler Gündem Denize düşen 15 yaşındaki kızı bekçi kurtardı Denize düşen 15 yaşındaki kızı bekçi kurtardı 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 18:05 Trabzon’da, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki kız çocuğu suya atlayan bekçi tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605b554a920b532e80014b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobilin ne günahı vardı ? Doğan doğan olalı böyle dayak yemedi! Yeraltından gelen sesler mahalleliyi ayağa kaldırdı PKK'ya ağır darbe! 21 terörist öldürüldü AK Parti'nin kurultayına bu tartışma damgasını vurdu! Konya'da yol çöktü, görenler inanamadı! Eşini öldüren kocaya ''adamsın'' diyen şahıs gözaltına alındı AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı rahatsız eden olay Erdoğan'dan vatandaşa altın ve döviz çağrısı Olay iddia! Esra Erol saldırıya mı uğradı?