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Denize düşen 15 yaşındaki kızı bekçi kurtardı

Trabzon’da, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki kız çocuğu suya atlayan bekçi tarafından kurtarıldı.

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