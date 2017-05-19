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  3. 19 Mayıs 2017 00:15

Denize düşen hamile mülteci kadın nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Balıkesir’in Ayalık ilçesinden Midilli'ye gitmek isteyen 60 mülteci kurtarıldı. Denize düşen hamile kadın, hastanede yapılan müdahalelerin ardından hayata tutundu.

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