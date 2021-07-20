  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu

Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu
Zabıta ve kasaplar karşı karşıya
Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı
BAYKAR Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi
Kabil’de bayram namazı sırasında roketli saldırı
Erdoğan: ''Konuşmak için izni sizden alacak değiliz''
Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi
Kurbanlıklarla birlikte kapıların üstünden atladılar
Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı!