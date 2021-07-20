Anasayfa Video Galeriler Gündem Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 14:20 Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f6b17e25008e33927783a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu Zabıta ve kasaplar karşı karşıya Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı BAYKAR Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi Kabil’de bayram namazı sırasında roketli saldırı Erdoğan: ''Konuşmak için izni sizden alacak değiliz'' Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi Kurbanlıklarla birlikte kapıların üstünden atladılar Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı!