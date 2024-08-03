Anasayfa Video Galeriler Gündem Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı'' Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı'' 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 14:46 Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde sıklıkla yaşanan ''rip akıntısı'' ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Cankurtaranlar, denize giren vatandaşları gizli tehlikeye karşı uyarıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ae18b1ae9751b47f013737" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Askeri helikopter pirinç tarlasına indi Muğla'da orman yangını İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin