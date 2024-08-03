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  4. Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı''

Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı''

Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde sıklıkla yaşanan ''rip akıntısı'' ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Cankurtaranlar, denize giren vatandaşları gizli tehlikeye karşı uyarıyor.

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