Anasayfa Video Galeriler Gündem Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:30 Güncelleme: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:30 Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 15 milyon yıllık balık fosili, Adıyaman Müzesi’nde sergilenecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d5a6a658e39ea3150cf683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hüsnü Şenlendirici de yerel seçimlerde aday oldu İstanbul'da akıl almaz hırsızlık: 6 kez deneyip, 7'ncisinde soydular İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği Milli uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı Kırmızı bültenli bir yabancı uyruklu daha Türkiye'de yakalandı 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Otobüste kadına yumruklu tekmeli saldırı kamerada Otobüsü sağa çekti, başladı oynamaya: Maaşa yüzde 107 zam dansı! Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı