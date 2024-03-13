Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 13:55 Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta asrın felaketi sonrası balıkçılık sektöründe toparlanma süreci devam ediyor. Kentte bu yıl 6 bin ton balık üretimi yapıldığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f18638a21e38ff6c0ced73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada Çanakkale'de dev hortum kamerada Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar Çin’de restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var YRP'den 100 ilçe pazarlığı iddiaları için AK Parti'ye rest 5 yıldızlı otelde korkutan yangın Tom Hanks'in filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı onun evi oldu Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti