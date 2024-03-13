Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta asrın felaketi sonrası balıkçılık sektöründe toparlanma süreci devam ediyor. Kentte bu yıl 6 bin ton balık üretimi yapıldığı belirtildi.

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