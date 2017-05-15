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  3. 15 Mayıs 2017 16:15

Denizi olmayan şehirde tekne keyfi

Tokatlıların denizi yok belki ama Almus baraj gölleri var.

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Beykozda moloz yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 8 yaralı
Beykozda moloz yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 8 yaralı
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Liseli gençlere üniversite provası
Liseli gençlere üniversite provası
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İstanbul Kültür Eğitim Kurumları'nda 'Bilim Şenliği'
İstanbul Kültür Eğitim Kurumları'nda 'Bilim Şenliği'
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Prof. Dr. Mehmet Ünal; "Üst düzey entelektüel seviye, Alzheimerı önlüyor"
Prof. Dr. Mehmet Ünal; "Üst düzey entelektüel seviye, Alzheimerı önlüyor"
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Mayıs ayında kar kalınlığı 4 metre!
Mayıs ayında kar kalınlığı 4 metre!
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Bir inat uğruna mahalle yolunu ulaşıma kapattı
Bir inat uğruna mahalle yolunu ulaşıma kapattı