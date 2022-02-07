Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı 07 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 12:25 Güney Çin Denizi'de uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada denizin dibini boylayan ABD'ye ait F-35C savaş uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6200e59aab3bc05da6067d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza Veterinerde infial yaratan görüntü! Kedilere oda spreyi sıktı Alkolün dozunu kaçırıp, hastaneyi birbirine kattılar Sobayı tinerle yakmak isterken... İstanbul'da ''karanlığa, soğuğa mahkum değiliz'' eylemi Elektrik faturası protestosuna polis müdahalesi İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi! Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada