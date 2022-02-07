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  4. Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı

Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı

Güney Çin Denizi'de uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada denizin dibini boylayan ABD'ye ait F-35C savaş uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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