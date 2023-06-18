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  4. Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı

Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı

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Filipinler'de yolculuk sırasında bir feribotta yangın çıktı. Feribottaki 120 kişi kurtarılırken, yangın söndürüldü.

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