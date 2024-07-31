Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 10:51 Güncelleme: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 10:51 Marmara Denizi'nde yasa dışı midye toplayan 3 şüpheli, sahil güvenlik ekipleri tarafından termal kamerayla tespit edilip, yakalandı. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9ed19b51de8437608b223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde Ata yadigarı Savarona yeni haliyle suya indi İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı kamerada Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu