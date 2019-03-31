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  3. 31 Mart 2019 14:50

Denizli’de bir deprem daha

Denizli’nin Acıpayam’da 14.30 sıralarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi(İHA)

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Ukrayna devlet başkanını seçiyor
Ukrayna devlet başkanını seçiyor
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Malatya’da oy kullanma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Malatya’da oy kullanma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
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Ünlü oyuncu Ozan Güven oyunu kullandı
Ünlü oyuncu Ozan Güven oyunu kullandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
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Baba oğlun muhtarlık yarışı
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Suriye’den acı haber: 1 şehit, 1 asker yaralı
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