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  3. 05 Mart 2020 16:30

Denizli'de bir mahalle 4 yıldır kayıyor

Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir mahallede kesinleşmeyen bir sebeple 4 yıldır kayma yaşanıyor. Mahalledeki 25 ve birçok binada kayma nedeniyle çatlaklar oluştu.

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