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  4. Denizli'de maden ocağında göçük! 1 kişi öldü

Denizli'de maden ocağında göçük! 1 kişi öldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’nde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Acıpayam Belediyesi, maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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