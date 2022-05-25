Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizli'de maden ocağında göçük! 1 kişi öldü Denizli'de maden ocağında göçük! 1 kişi öldü 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 08:25 Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’nde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Acıpayam Belediyesi, maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628dbdbfcc76cb2fd81f8543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saadet Partisi'nin Erdoğan'ın konuşmalarından hazırladığı ''yerli ve milli tekerleme'' olay oldu İstanbul'da toplu intihar! 3 arkadaş bu notu yazıp... Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan ailesi TÜRGEV ve Ensar ile para kaçırıyor'' Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu! Celal Şengör: Hz. İbrahim ve Hz. Musa diye bir peygamber yok Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü DEAŞ'ın bombacısı yakalandı! Çok sayıda gözaltı var