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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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