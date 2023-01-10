Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizli'de orman yangını Denizli'de orman yangını 10 Ocak 2023 Salı Saat: 17:45 Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bd7a0bff6c50494e1e1267" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, ''1 kilo süt 10 lira oldu'' diyerek destek isteyen kadına bu yanıtı verdi Ümit Özdağ'dan Bahçeli2ye çok sert ajan yanıtı 4 ilde ''Bylock'' operasyonu: 16 gözaltı İntihar eden asker 7 yıl sonra şehit sayıldı Salep sevenlere kötü haber! İçtiğiniz salep değil Ölen inek kuduz çıktı! İlçeye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren proje böyle görüntülendi Manisa'da petrol heyecanı! Su arayan çiftçi buldu Yine akran zorbalığı! 16 yaşındaki kızı dövüp kameraya kaydettiler!