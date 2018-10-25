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  3. 25 Ekim 2018 21:51

Denizli'de sokak ortasında vahşet !

Denizli'de yatalak babasına ısrarla yardım etmek isteyen şahıs, babasına yardım eden arkadaşını sokak ortasında dövdü.

Bilgin Pro
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