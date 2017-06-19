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  3. 19 Haziran 2017 15:45

Denizlide telefon hırsızlığı kamerada

Denizli’de bir telefon bayisine giren hırsız, önce etrafı kontrol ederek, müşterilerin yoğun olduğu bir anda vitrinden telefonu alıp çantasına koydu. Hırsızın telefonu çalma görüntüleri saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.

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