  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Haziran 2017 10:45

Denizlide trafikte pes dedirten görüntü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajındaki 2 çocuk görenleri hayrete düşürdü. Olay, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Mendil satan çocukların, D-100 karayolundaki tehlikeli yürüyüşü
Mendil satan çocukların, D-100 karayolundaki tehlikeli yürüyüşü
Video Galeri
Havai fişekler mezuniyet gecesini kabusa çevirdi: 9 yaralı
Havai fişekler mezuniyet gecesini kabusa çevirdi: 9 yaralı
Video Galeri
Hatayda ipek böcekçiliği yaşatılıyor
Hatayda ipek böcekçiliği yaşatılıyor
Video Galeri
Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu
Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu
Video Galeri
Pendikte cep telefonu hırsızlığı kamerada
Pendikte cep telefonu hırsızlığı kamerada
Video Galeri
500 polisle bin çadırda 5 bin kişi arandı
500 polisle bin çadırda 5 bin kişi arandı