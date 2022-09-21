Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var 21 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 17:00 Kastamonu'dan Marmaris'teki orman yangını bölgesine gitmekte olan yangın söndürme helikopteri Denizli'de düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632b18f8a8cee16839307533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Sadaka kutusunu çaldı Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi Belediye başkanı açıkladı: ''1 aylık suyumuz kaldı, kesintilere başlayacağız'' Üvey baba vicdansızlığı kamerada! Küçük çocuğu öldürmekten beter etti Perinçek: ''Şam ziyaretimizi AK Parti'nin Amerikancı kanadı engelledi'' ''Cumartesi Anneleri'' duruşması öncesi ortalık karıştı İran'da Mahsa Amini öfkesi büyüyor! Kadınlar sokakta başörtülerini yaktı Marmaris'te orman yangını! Alevler korkunç boyutta Altın ödüllü tost yarışmasında pes dedirten hırsızlık