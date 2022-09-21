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  4. Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'dan Marmaris'teki orman yangını bölgesine gitmekte olan yangın söndürme helikopteri Denizli'de düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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