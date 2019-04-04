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  3. 04 Nisan 2019 12:35

Denizli’deki otobüs kazasında 2 kişi ölürken, yaralı sayısı 30’a yükseldi

Denizli’de meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 30’a yükselirken, kazada araç sürücüsü ile birlikte hayatını kaybeden diğer yolcunun ise ismi tespit edildi. Kaza mahallinde ekiplerin otobüsü kaldırmak için başlattığı çalışma devam ederken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. Çardak ilçesinde meydana gelen kazada, Osman Özden yönetimindeki 42 HA 856 plakalı...

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