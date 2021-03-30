Deodorant yüklü kamyon böyle patladı: 4 ölü, 8 yaralı

Sosyal medya bu zikir görüntüleri ile çalkalandı

Erdoğan açıkladı: Yasaklar geri döndü, işte madde madde Ramazan yasakları

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ortalığı karıştıran bebek turu

Türkiye'nin bugün bir kahramanı daha oldu!