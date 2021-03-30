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  4. Deodorant yüklü kamyon böyle patladı: 4 ölü, 8 yaralı

Deodorant yüklü kamyon böyle patladı: 4 ölü, 8 yaralı

Brezilya’da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

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