Anasayfa Video Galeriler Gündem Deodorant yüklü kamyon böyle patladı: 4 ölü, 8 yaralı Deodorant yüklü kamyon böyle patladı: 4 ölü, 8 yaralı 30 Mart 2021 Salı Saat: 09:25 Brezilya’da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6062c4643c12ae270158c613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM otoyolunda korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü Çukur'da saflar değişti! Vartolu tuzağa düştü Darp edilen Bahar Candan'ın videosu ortaya çıktı Erdoğan açıkladı: Yasaklar geri döndü, işte madde madde Ramazan yasakları Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı Migros çalışanlarından Tuncay Özilhan'ın evinin önünde protesto! CHP'den AK Parti'ye ''Kibar Feyzolu'' yanıt Sosyal medya bu zikir görüntüleri ile çalkalandı Sokak ortasında kadını döven genç suç makinası çıktı