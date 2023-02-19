Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı 19 Şubat 2023 Pazar Saat: 10:05 Deprem anına ait korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son paylaşılan videoda depremde 1 tonluk market rafının sallandığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f1ca3198b5d1168c4dcc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ankara-afad_baskani_sezer_40_bin_642_kisi_hayatini_kaybetti İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor Sözcü TV test yayınına başladı İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı