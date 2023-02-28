  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem anına ait korkunç görüntüler! Yol böyle yarıldı

Deprem anına ait korkunç görüntüler! Yol böyle yarıldı

Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da yolun yarılma anı kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bahçeli: ''Alçakça bir kurgunun içindeler''
Kayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı
Ölüm anı saniye saniye kaydedilmişti... Erdoğan'ın avukatının annesi çıktı
Barajın dibi göündü! Sadece 20 günlük su kaldı
Prof. Dr. Temiz: Türkiye'de 500'e yakın diri fay hattı var
''Depremzedelere özel'' deyip depremzedeleri dolandırdılar
AK Partili Belediye Başkanı'nın katıldığı canlı yayın olay oldu
Türkiye bu iddiayı konuşuyor: ''Erdoğan'dan Soylu'ya fırça''
Alevler geceyi aydınlattı! Kocaeli'nde korkutan yangın