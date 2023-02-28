Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem anına ait korkunç görüntüler! Yol böyle yarıldı Deprem anına ait korkunç görüntüler! Yol böyle yarıldı 28 Şubat 2023 Salı Saat: 12:20 Güncelleme: 28 Şubat 2023 Salı 12:20 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da yolun yarılma anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fdc7626f61871f6622fed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli: ''Alçakça bir kurgunun içindeler'' Kayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı Ölüm anı saniye saniye kaydedilmişti... Erdoğan'ın avukatının annesi çıktı Barajın dibi göündü! Sadece 20 günlük su kaldı Prof. Dr. Temiz: Türkiye'de 500'e yakın diri fay hattı var ''Depremzedelere özel'' deyip depremzedeleri dolandırdılar AK Partili Belediye Başkanı'nın katıldığı canlı yayın olay oldu Türkiye bu iddiayı konuşuyor: ''Erdoğan'dan Soylu'ya fırça'' Alevler geceyi aydınlattı! Kocaeli'nde korkutan yangın