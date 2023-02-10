Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 22:35 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 22:35 Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler de yıkılan binalar ve korku dolu anlar yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e69c79f445102ae34a0cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT'den skandal yayın, depremzedeyi böyle susturdular Haluk Levent 850 milyon TL'lik yeni projeyi açıkladı Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı daha sağ kurtarıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı! Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında