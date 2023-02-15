  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:

Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasının kaydettiği deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gaziantep Şahinbey'de deprem sırasında yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'ın son hali görüntülendi
Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında
Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı
Korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi! Toz bulutu gibi çöktü
Özdağ ''asrın felaketi'' için ''asrın tasarruf tedbirleri''ni açıkladı
Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı
Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi - İhlas Haber Ajansı