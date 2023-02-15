Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 11:50 Güncelleme: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:50 Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasının kaydettiği deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gaziantep Şahinbey'de deprem sırasında yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ec9cd3c464125bdd25b997" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'ın son hali görüntülendi Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı Korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi! Toz bulutu gibi çöktü Özdağ ''asrın felaketi'' için ''asrın tasarruf tedbirleri''ni açıkladı Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi - İhlas Haber Ajansı