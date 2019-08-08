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  3. 08 Ağustos 2019 18:20

Deprem anında market raflarındaki tüm ürünler yere devrildi

Denizli’de Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sırasında bir marketin rafındaki ürünlerin devrildiği anlar kameraya yansıdı. Depremin merkez üssü olan Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 14.25 sıralarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem anında bir marketin raflarında bulunan ürünlerin neredeyse tamamının yere düştüğü anlar bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi. Markette...

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