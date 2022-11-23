Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 15:30 Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremde, Zonguldak'ta kaydedilen görüntü dikkat çekti. Deprem olduğu sırada gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637e1273110736722a18a973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu