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Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremde, Zonguldak'ta kaydedilen görüntü dikkat çekti. Deprem olduğu sırada gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi kameraya yansıdı.

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