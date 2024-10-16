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  4. Deprem anında yine aynı hata: Hastanelik oldu

Deprem anında yine aynı hata: Hastanelik oldu

Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.

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