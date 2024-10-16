Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem anında yine aynı hata: Hastanelik oldu Deprem anında yine aynı hata: Hastanelik oldu 16 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:31 Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670fa40c0d3ba073df0458c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok Merve'nin katilinin ailesinden, acılı aileye tehdit: ''Kardeşlerinizi, çocuklarınızı öldüreceğim'' Zonguldak açıklarında hortum kamerada Yıllar önce su altında kalan tarih, yeniden ortaya çıktı Deprem anında korkutan toz bulutu: Görenler gözlerine inanamadı Yeni çılgınlığın adı: Dubai çikolatası... Metrelerce kuyruk oluştu 5,9'luk depreme canlı yayında yakalanan spikerin korku dolu anları Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Sular çekildi, Türkiye'nin yarım asırlık şehri ve mezarlar ortaya çıktı