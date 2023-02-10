  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon

Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon

Hatay’daki yardımların gecikmesinden bahseden Alman spiker, Türk Hükümeti’nin Alevi vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Hatay’a müdahalede bilerek geciktiği iddiasını yayına taşıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek
Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara!
Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor”
Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı''
Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı!
Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı
Erdoğan: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız
Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada
Depremden saniyeler önce ışık patlaması