Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 18:50 Hatay’daki yardımların gecikmesinden bahseden Alman spiker, Türk Hükümeti’nin Alevi vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Hatay’a müdahalede bilerek geciktiği iddiasını yayına taşıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e667bb2efb840a2765d8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor” Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı'' Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı! Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı Erdoğan: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada Depremden saniyeler önce ışık patlaması