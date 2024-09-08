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  4. Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu

Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 katlı iş merkezinin iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

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