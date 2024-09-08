Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 11:36 Güncelleme: 08 Eylül 2024 Pazar 11:36 Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 katlı iş merkezinin iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dd62299f538b31c30fb253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif Narin'in cansız bedeni bulundu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi Trafikte korkutan garip anlar kamerada Trafikte korkutan garip anlar kamerada Müjde: Siz de geri ödemesiz burs kazanmış olabilirsiniz.... Turizm başkentimizde milattan önce 5'inci yüzyıldan kalma tarihi keşif Dilan ve Engin Polat açıklaması tepki çeken Ümit Özdağ'dan yeni açıklama